السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

تنزانيا تلتقي بوركينا فاسو الليلة في افتتاح أمم أفريقيا للمحليين

أمم أفريقيا للمحليين
أمم أفريقيا للمحليين

يفتتح منتخبي تنزانيا وبوركينا فاسو منافسات النسخة الجديدة من بطولة أمم أفريقيا للمحليين “شان 2024”، مساء اليوم السبت. 

وتقام مباراة تنزانيا ضد بوركينا فاسو في الثامنة مساء اليوم على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام،  في الجولة الأولى من البطولة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 2 إلى 30 أغسطس في كينيا، تنزانيا وأوغندا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قرر تأجيل بطولة أمم إفريقيا للمحليين لتقام في شهر أغسطس 2025 بدلا من شهر يناير الماضي.

وتنطلق مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 خلال الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، بمشاركة 4 منتخبات عربية، وهي: المغرب والجزائر والسودان وموريتانيا.

المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين 

ويشارك في في كأس إفريقيا للمحليين “شان 2024” المقامة خلال أغسطس 2025 عدد 19 منتخب.

 ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية، وهما: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولي: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية 

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا،  إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر،  جنوب إفريقيا ،  أوغندا،  غينيا ،  النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

نظام بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات  حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.

جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين

دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025
ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025
نصف النهائي: 26 أغسطس 2025
مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025
النهائي: 30 أغسطس 2025

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أمم أفريقيا للمحليين شان 2024 مباراة تنزانيا ضد بوركينا فاسو تنزانيا ضد بوركينا فاسو

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