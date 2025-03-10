أول تعليق لوائل رياض بعد توديع منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

منتخب المحليين، علق وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين على خسارة فريقه أمام جنوب إفريقيا، وخروجه من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

وأكد وائل رياض في تصريحات بعد المباراة، أنه لا يريد أن يتوقف كثيرا عند الخسارة أمام جنوب إفريقيا وتوديع التصفيات، خاصة أن الفريق تجمع قبل المباراة الرسمية الأولى بأيام قليلة.

لاعبو منتخب مصر تنقصهم الخبرة

وأكد وائل رياض أن أغلب لاعبي منتخب المحليين من دوري القسم الثاني أ (دوري المحترفين)، وأن أغلبهم ارتدى قميص منتخب مصر للمرة الأولى، وقدموا مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بشكل طيب.

مباراة مصر وجنوب إفريقيا، فيتو

سرحان اللاعبين في بداية المباراة

تابع وائل رياض، أن لاعبي منتخب مصر سرحوا بعض الشيء في بداية المباراة وهو ما ساعد جنوب إفريقيا على خطف هدفين متتاليين، وهو ما تسبب في ارتباك لاعبي مصر وأصابهم بالتخبط، خاصة أن جميعهم لا يملكون خبرات دولية أو إفريقية

الحفاظ على هيكل منتخب المحليين

وأختتم وائل رياض، بأنه يتمنى أن يتم الحفاظ على هيكل هذا الفريق، وأن يتم إعداده بشكل جيد للتصفيات القادمة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، على أن يتم تدعيم الفريق بالعناصر الواعدة في دوري المحترفين مستقبلا

منتخب مصر يودع تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

ودع منتخب مصر للمحليين التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، بعد خسارته أمام أمام ضيفه منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي تنطلق فعالياتها في أغسطس المقبل في ضيافة كينيا وتنزانيا وأوغندا.

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