15 طفلا من الفيوم يحققون مراكز متقدمة في مسابقة بينالي القاهرة

قال الدكتور خالد خلف قبييصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن 15 من الطلاب الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، شاركوا في مسابقة بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل 2025، الذي شارك فيه أطفال موهوبون من 15 دولة وبلغ عدد اللوحات المشاركة 675 عملا فنيا.

أسماء الاطفال الفائزين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن طلاب الفيوم الموهوبين حققوا 15 مركزا متقدما في المسابقة، والأطفال المشاركون هم: بسملة مصطفى عبد الحميد، سارة عبد الفتاح محمد، مروان مصطفى حلمي، منة الله خالد محمد، منه أشرف عبد الحميد، فريدة أحمد جمال، محمد أسامة رشاد، مريم أسامة محمد، محمد رمضان سيد، حنين علاء محمد، سما عادل سليمان، جنا توفيق محمد، سلمي محمد محمد، حور عصام رمضان محمد، ريتاج عصام رمضان محمد

يذكر أنه شارك في هذه الدورة 675 عملًا فنيًّا من 19 دولة، حملت جميعها أحلامًا وأفكارًا ورسائل إنسانية عميقة، تجسدت بألوان نابضة وإبداع صادق.

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