الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

15 طفلا من الفيوم يحققون مراكز متقدمة في مسابقة بينالي القاهرة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبييصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن 15 من الطلاب الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، شاركوا في مسابقة بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل 2025، الذي شارك فيه أطفال موهوبون من 15 دولة وبلغ عدد اللوحات المشاركة 675 عملا فنيا.

أسماء الاطفال الفائزين 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن  طلاب الفيوم الموهوبين حققوا 15 مركزا متقدما في المسابقة، والأطفال المشاركون هم: بسملة مصطفى عبد الحميد، سارة عبد الفتاح محمد، مروان مصطفى حلمي،  منة الله خالد محمد،  منه أشرف عبد الحميد، فريدة أحمد جمال، محمد أسامة رشاد،  مريم أسامة محمد،  محمد رمضان سيد،  حنين علاء محمد، سما عادل سليمان، جنا توفيق محمد، سلمي محمد محمد، حور عصام رمضان محمد، ريتاج عصام رمضان محمد

 

تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها

تعليم الفيوم: الانتهاء من تجهيز 215 مدرسة كمراكز انتخابية لمجلس الشيوخ

يذكر أنه  شارك في هذه الدورة 675 عملًا فنيًّا من 19 دولة، حملت جميعها أحلامًا وأفكارًا ورسائل إنسانية عميقة، تجسدت بألوان نابضة وإبداع صادق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الطلاب الموهوبين بينالي القاهرة بمحافظة الفيوم محافظة الفيوم مديرية التربية والتعليم بالفيوم

مواد متعلقة

جولة مفاجئة لوزير التعليم على مدارس المرج بالقاهرة

وزير التعليم يلتقي اليوم مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بالمدينة التعليمية

محافظ الفيوم يشهد التصويت الإلكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية

بالأسماء، ننشر حركة التغييرات فى مناصب قيادات وزارة التربية والتعليم

تجديد الثقة في سمية الخطيب وكيلا لمديرية التعليم بالجيزة

الدكتور محمد صلاح، السيرة الذاتية لوكيل تعليم المنوفية الجديد

المستبعدون من حركة تغييرات مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات

الأكثر قراءة

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads