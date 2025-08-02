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اقتصاد

"تيسلا" مطالبة بـ 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت

شركة تيسلا، فيتو
شركة تيسلا، فيتو

أمرت هيئة محلفين في فلوريدا، الجمعة، شركة تيسلا بدفع تعويض بمئات ملايين الدولارات في قضية حادث مميت وقع في العام 2019 وحمل المدعون مسؤوليته جزئيًّا لتقنية "القيادة الذاتية" للشركة.

وخلصت هيئة المحلّفين إلى أن نظام "تيسلا" مسؤول جزئيًّا عن حادث وقع في كي لارجو وأدى إلى مقتل نايبل بينافيديس ليون، وإصابة صديقها ديلون أنجولو، وفقا للمحامي دارن جيفري روسو، الشريك في مكتب المحاماة الذي يمثل عائلتي أنجولو وليون.

وقال المدعون إن خاصية "القيادة الذاتية" (Autopilot) هي المسؤولة عن انحراف سيارة تيسلا كان يقودها جورج مكجي نحو سيارة من نوع شيفروليه، ما أسفر عن مقتل ليون وإصابة أنجولو.

وأقرت هيئة المحلفين تعويضا عقابيا قدره 200 مليون دولار، وتعويضًا ماليا قدره 59 مليون دولار لعائلة ليون وآخر قدره 70 مليون دولار لعائلة أنجولو، وفق وثائق للمحكمة.

ونظرا إلى أن هيئة المحلفين حمّلت ثلث المسؤولية لتيسلا، خفّضت التعويضات المالية وفق روسو، ليبلغ إجمالي التعويض المترتب على تيسلا 242 مليون دولار.

وقال روسو " تحقّقت العدالة"، وأضاف "لقد استمعت هيئة المحلفين إلى كل الأدلة وخرجت بحكم عادل ومنصف لعملائنا".

وتستأنف تيسلا القرار، وفق وكيلها القانوني.

وجاء في بيان للفريق القانوني لتيسلا "الحكم الصادر الجمعة خاطئ ولا يؤدي إلا إلى تقويض سلامة قطاع السيارات، ويعرض للخطر جهود التطوير وتطبيق تكنولوجيا إنقاذ الأرواح التي تبذلها تيسلا وقطاع صناعة السيارات برمّته".

وتابع بيان تيسلا "لطالما أظهرت الأدلة أن هذا السائق كان المسؤول الأوحد لأنه كان مسرعا، وكانت قدمه على دواسة السرعة، مما أوقف خاصية القيادة الذاتية، فيما كان يبحث عن هاتفه الذي سقط منه ولم يكن ينظر إلى الطريق".

وأضاف البيان "للتوضيح، ما من سيارة كانت قادرة في العام 2019 على تجنّب هذا الاصطدام، وما من سيارة قادرة اليوم على ذلك. الأمر لا علاقة له بالقيادة الذاتية على الإطلاق".

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