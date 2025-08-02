السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

أرقام عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد في مسيرته الاحترافية

عدي الدباغ مهاجم
عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد، فيتو

نجح جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في الحصول على توقيع عدي الدباغ مهاجم المنتخب الفلسطيني، وفريق شارلروا الفرنسي، لدعم هجوم الفارس الأبيض لمدة أربعة مواسم، تبدأ من الموسم الجديد 2024 - 2025 ويمتد حتى موسم 2027 - 2028.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أرقام عدي الدباغ في مسيرته الاحترافية، قبل الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

أرقام عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد

خاض عدي الدباغ خلال مسيرته الاحترافية 58 مباراة كرأس حربة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 4 أهداف، فيما خاض 4 مباريات في مركز الجناح وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

خاض عدي الدباغ 31 مباراة بقميص شارلروا البلجيكي وأبردين الإسكتلندي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

 

الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين

أما مع منتخب فلسطين فقد خاض عدي الدباغ 45 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 5 أهداف.

ويعد الدباغ أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية وكذلك هو هداف منتخب فلسطين التاريخي برصيد 17 هدفًا.

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