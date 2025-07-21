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رياضة

فضل منتخب فلسطين عن السويد، أرقام آدم كايد بعد انضمامه لنادي الزمالك

أرقام آدم كايد بعد
أرقام آدم كايد بعد انضمامه لنادي الزمالك، فيتو

 أعلن نادي الزمالك رسميًا، التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

 

أرقام آدم كايد بعد انضمامه لنادي الزمالك

ويلعب آدم كايد، أحدث صفقات نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي، في مركز الجناح الأيسر.

ويبلغ آدم الكايد من العمر 23 عاما، حيث إنه من مواليد 2002، ويلعب بقدمه اليمنى وتبلغ قيمته السوقية 300 ألف يورو.
وفي مسيرته الاحترافية خاض آدم كايد 82 مباراة سجل 11 هدفا، وصنع هدفين خلال 4263 دقيقة.

في آخر 17 مباراة خاضها مع فريق الأخير بريدا الهولندي، سجل هدفا في 551 دقيقة.

واختار اللعب لمنتخب فلسطين في مارس 2025 كونه يحمل الجنسيتين السويدية والفلسطينية، وخاض حتى الآن مباراتين دوليتين دون تسجيل أهداف.

ووقع آدم كايد على عقود الانتقال لنادي الزمالك، في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

 

صفقات الزمالك الجديدة

 وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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