الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

طلب عاجل من فيريرا لجون إدوارد قبل انطلاق الدوري

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

 طلب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جون إدوارد استمرار تدريبات الأبيض على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي خلال الموسم الجاري بدلا من ملعب النادي بميت عقبة. 

ويرى فيريرا أن الملعب الفرعي بالدفاع الجوي أفضل من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة بكل المقاييس خاصة الأرضية. 

 

الزمالك يواجه بروكسي اليوم وديا 

 فيما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في السادسة مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره بروكسي على ملعب نادي النادي، في العاصمة الإدارية.


ويرغب الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، في استغلال المباراة الودية لتجهيز جميع اللاعبين للموسم الجديد، وتحقيق الانسجام بين الصفقات الجديدة وباقي اللاعبين.
 

ويسعى المدير الفني للوقوف على مدى استجابة اللاعبين لتطبيق الأفكار الفنية التي تم التدريب عليها في الفترة الماضية.


جدير بالذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالأمس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

الزمالك يواجه بروكسي وديًا اليوم استعدادًا للموسم الجديد

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وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق الذي أقيم في العاصمة الإدارية، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف دون رد.

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