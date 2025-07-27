الأحد 27 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الحالة الصحية للفنانة أنغام تثير قلق الجمهور.. ما القصة؟

انغام، فيتو
انغام، فيتو

ما زالت الفنانة أنغام حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد وعكتها الصحية الأخيرة، التي أجبرتها على السفر إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث نشرت صورة مؤخرا من داخل المستشفى. 

مرض أنغام 

في هذا السياق، انتشرت صورة جديدة لأنغام في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت قلق الجمهور حيث أن الصورة المنتشرة للمطربة ظهرت فيها بوجه شاحب بسبب الأزمة الصحية.  

 

وكان الحساب الرسمي للمطربة أنغام نشر صورة لها في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية تطلب سفرها إلى الخارج.

أزمة أنغام الصحية 

وتصدر اسم المطربة أنغام تريند محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول شائعات إصابتها بسرطان الثدي وسفرها إلى الخارج للعلاج، وهو ما نفته النجمة في بيان رسمي لها. 

 وأكدت خلال البيان أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول إصابتها بـمرض سرطان الثدي، وأنها بالفعل سافرت إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد إصابتها بأزمة صحية بالبنكرياس.

ألبوم أنغام القادم

وأعلن البيان كذلك خطط أنغام المستقبلة، حيث كانت تعمل على ألبومها لهذا العام، فمن المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال تسجيل أغاني الألبوم، والمقرر أن يكون من إنتاج شركتها الخاصة، ومن المقرر أن تتعاون فيه مع أمير طعيمة، أكرم حسني، وغيرهما.

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مرض انغام الفنانة أنغام أنغام أنغام في المستشفي

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