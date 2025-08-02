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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 2 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ الألماني،
بايرن ميونخ الألماني، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 2 - 8 - 2025 بعض المباريات الودية القوية بين عدد من الأندية الأوروبية، في إطار استعدادات أغلب الأندية في العالم لانطلاق مسابقاته المحلية في كرة القدم في شهر أغسطس المقبل.

 

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة 

العين الإماراتي ضد إلتشي الإيطالي - الساعة 11 مساء - قناة أبو ظبي الرياضية.

بايرن ميونخ ضد ليون الفرنسي - الساعة 4:30 مساء - قناة أبو ظبي الرياضية إتش دي.

بروسيا دورتموند الألماني ضد ليل الفرنسي - الساعة 6 مساء.

روما الإيطالي ضد لانس الفرنسي - الساعة 7 مساء.

مارسيليا الفرنسي ضد إشبيلية الإسباني - الساعة 9 مساء.

لايبزيج ضد أتالانتا – الساعة 4 عصرًا.

ستوك سيتي ضد بيرنلي – الساعة 5 مساءً.

ليدز يونايتد ضد فياريال – الساعة 5 مساءً.

فينورد ضد فولفسبورج – الساعة 5:30 مساءً.

جالاتا سراي ضد لاتسيو – الساعة 9 مساءً.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد  فالنسيا – الساعة 9:30 مساءً.

أنجييه ضد نانت – الساعة 6 مساءً.

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العين الإماراتي بايرن ميونخ بروسيا دورتموند روما الإيطالى ضد أتالانتا

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