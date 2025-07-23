تشيلسي يتحرك رسميا لحسم صفقة نجم لايبزيج

بدأ تشيلسي تحركاته الجدية للتعاقد مع النجم الهولندي تشافي سيمونز، حيث دخل في مفاوضات مباشرة مع نادي لايبزيج خلال الساعات الأخيرة، في محاولة لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وفقًا لما أوردته شبكة سكاي سبورت، فقد أبلغت إدارة تشيلسي نظيرتها في لايبزيج بنيّتها التعاقد مع اللاعب، وسط توقعات من الجانب الألماني بوصول العرض الرسمي خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

بايرن ميونخ يسعى لخطف سيمونز

يأتي تحرّك تشيلسي السريع في ظل رغبة النادي في التفوق على المنافسين المهتمين بخدمات سيمونز، وعلى رأسهم بايرن ميونخ، الذي أجرى بدوره اتصالات مع وكلاء اللاعب اليوم، للاستفسار عن مستقبله.

تشيلسي الانجليزي، فيتو

إنفراجة في ثفقة إنتقال نكونو لتشيلسي

شهدت صفقة انتقال النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب نادي تشيلسي إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية انفراجة.

وذكرت صحيفة "مترو" ان نكونكو الذي انضم إلى البلوز من لايبزيج في صيف 2023 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني لم ينجح في حجز مكان أساسي بالتشكيلة.

أرقام نكونو في الدوري الانجليزي

ولم يشارك نكونكو البالغ من العمر 27 عاما سوي في تسع مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكان بديلا غير مستخدم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام ريال بيتيس أواخر مايو الماضي.

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