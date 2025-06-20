تحديد موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية

تحدّد رسميًا موعد مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، والتي ستجمع بين ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وكريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويخوض ليفربول المباراة بصفته بطل البريميرليج للمرة العشرين في تاريخه، بعد أن حسم اللقب مبكرًا في الجولة الـ34 من الموسم المنقضي.

في المقابل، يدخل كريستال بالاس المواجهة التاريخية بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلبه على مانشستر سيتي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “ويمبلي”.

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