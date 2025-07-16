تحرك جديد من كريستال بالاس بعد استبعاده من الدوري الأوروبي

كشف رئيس نادي كريستال بالاس الإنجليزي، ستيف باريش، أن النادي اللندني سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد قرار استبعاده من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من مسابقة الدوري الأوروبي، وتحويله إلى دوري المؤتمر، بسبب انتهاك قواعد ملكية أندية عدة.

كريستال بالاس يستأنف على قرار استبعاده من الدوري الأوروبي

وقال باريش، اليوم الأربعاء، في بودكاست "الباقي كرة قدم": "هناك إجراءات استئناف، لذا سنرفع الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية، وهي هيئة التحكيم المختصة، ونحن واثقون جدا. نعتقد أن لدينا حججا قانونية قوية".

وأضاف "من الواضح أن هذا القرار ليس صائبًا في رأينا. نعلم يقينًا أن جون (تكستور) لم يكن له تأثير حاسم على النادي. نعلم أننا أثبتنا ذلك بما لا يدع مجالا للشك، لأنه حقيقة".

وضمن كريستال بالاس تأهله إلى الدوري الأوروبي عقب تتويجه بلقب مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي في مايو الماضي.

سبب استبعاد كريستال بالاس من الدوري الأوروبي

لكن الاتحاد الأوروبي قضى بأنه لا يستطيع المنافسة في المسابقة بسبب تضارب المصالح كون مسؤوله السابق تكستور الذي يملك أيضا حصة في نادي ليون الفرنسي الذي تأهل إلى المسابقة ذاتها.

وترك تكستور كريستال بالاس في أوائل يوليو بعدما باع حصته البالغة 43% إلى مواطنه وودي جونسون مالك نيويورك جيتس، وهو القرار الذي قال ويفا إنه كان متأخرا جدا، حيث كان الموعد النهائي في الأول من مارس لبيعها للامتثال للقواعد.

واضطر كريستال بالاس الذي أنهى موسمه في الدوري في المركز الثاني عشر مقارنة مع ليون السادس إلى فسح المجال أمام الأخير للمسابقة في المسابقة القارية الثانية.

وأوضح ويفا أن نوتنجهام فوريست، صاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي، سيأخذ مكان النادي اللندني في مسابقة الدوري الأوروبي.

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