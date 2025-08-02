7 توجيهات من محافظ الوادي الجديد للمسؤولين بعد لقائه عددا من المواطنين

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باستمرار الخدمة الصحية بمستشفى الخارجة بنفس الجودة والانتظام، لحين تنفيذ انتقال التبعية إلى جامعة الوادي الجديد وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.

كما وجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من توصل الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك أعمال رصف الطرق الداخلية بالمدن؛ لاستعادة المظهر الحضاري للمدن.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجمع المصلين، بالمجمع الإسلامي بمدينة الخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما وجه المحافظ المسئولين بتنفيذ التعليمات التالية:

بتكثيف جهود مديرية الأوقاف في تنفيذ أنشطة دعوية وفتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد خلال الإجازة الصيفية، وتعظيم الدور الدعوي والمجتمعي للمساجد.

حظر مواكب المركبات المصاحبة لحفلات الزفاف المتسببة في تعطيل المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر، والالتزام بالآداب والتعليمات المرورية، والتزام أصحاب قاعات الحفلات بالمستوى المناسب للصوت، وعدم التسبب في الإزعاج بالمنطقة المحيطة بالقاعة.

الاستعداد لتفعيل مبادرة" اتقوا النار ولو بشق تمرة" وتشكيل لجان بكل قرية لجمع زكاة التمور.

بحث موقف المحال التجارية بسوق البساتين ومدى جدية المنتفعين منها وطرح غير المستغل منها.

دراسة موقف أرض المحكمة القديمة أمام المجمع الإسلامي وعرض مقترحات الاستفادة منها.

حصر أراضي المتخللات الزراعية أقل من ٥ فدان وإتاحتها للجار حال توافق أصحاب الأراضي المجاورة أو طرحها بالمزاد بينهم.

تخصيص وقت بخطبة الجمعة للتوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي والاستخدام السيء لأجهزة الإتصال ؛ للحفاظ على النشء.

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