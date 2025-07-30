الأربعاء 30 يوليو 2025
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محافظات

تحويل مستشفى الخارجة العام إلى جامعي

مستشفى الخارجة العام
مستشفى الخارجة العام ، ڤيتو

تقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ووزير  التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، واللواء أركان حرب دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجميع القيادات السياسية والتنفيذية على صدور قرار مجلس الوزراء اليوم، بتحويل مستشفى الخارجة العام إلى مستشفى جامعى.

وأكد رئيس جامعة الوادي الجديد أن القرار يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية والتعليمية بالمحافظات الحدودية.

تحويل مستشفى الخارجة العام إلى جامعي  
تحويل مستشفى الخارجة العام إلى جامعي  

كما أكد رئيس الجامعة أن المستشفى الجامعي الجديد سيقدم خدمات طبية متطورة، ويتيح لأبناء الوادي الجديد الرعاية الصحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب عملي لطلاب كليات الطب والتمريض داخل المحافظة.

وفي ختام تصريحاته، هنأ طنطاوي أهالي الوادي الجديد بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة ستبذل أقصى جهد لجعل المستشفى منارة صحية وعلمية تواكب رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

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