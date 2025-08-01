نائب محافظ الوادي الجديد تشيد بمعدلات إنجاز حماية المستهلك وتوجه بتكثيف الحملات

أشادت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، بمعدلات الإنجاز التي حققها فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، في التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وموجهةً باستمرار جهود التعاون مع كافة الجهات الرقابية بالمحافظة لتنفيذ حملات مشتركة للمرور على الأسواق؛ والتأكد من سلامة وجودة المنتجات والخدمات المقدمة ورصد أي مخالفات تتعلق بصحة وسلامة وحقوق المواطنين.

وأشارت نائب المحافظ إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك، وعرض أبرز جهود الفرع في التعامل مع شكاوى المستهلكين، والتي حقق الجهاز من خلالها نتائج بارزة في حماية حقوق المستهلكين من الاستغلال والغش التجاري.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وذلك لمتابعة منظومة عمل الفرع في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الاستهلاكية، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، ترافقها الدكتورة سلوى مصطفى مدير الفرع.



كما تطرقت نائب المحافظ مع مدير الفرع، إلى بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين فرع الجهاز وكلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد؛ لتوسيع نطاق الدور الرقابي على الأنشطة والمنشآت الصناعية.

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