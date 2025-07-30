نائب محافظ الوادي الجديد تطمئن على سير العمل بالتأمين الصحي بالخارجة

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها التفقدية، اليوم الأربعاء، فرع هيئة التأمين الصحي بمركز الخارجة، يرافقها الدكتور محمد محروس مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة التطوير التي يشهدها الفرع بمراكز المحافظة؛ للتيسير على متلقي الخدمة الطبية.

حيث تابعت نائب محافظ الوادى الجديد، انتظام العمل بالعيادات الطبية وتواجد الأطباء بالتخصصات المختلفة، كما التقت ببعض المواطنين للاطمئنان على عدم وجود أي معوقات تواجه تلقي الخدمة.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة بحث وحل مطالب عدد من المواطنين المتواجدين، كما وجهت بحصر احتياجات الفرع اللوجيستية من أجهزة ومقاعد وغيرها، وعرض دراسة ضم بعض الفراغات المتواجدة بمحيط الفرع وضمها للمبنى؛ لاستيعاب كافة الخدمات وتحسين جودة الخدمة.



نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير اختبارات المتقدمين لمنحة الهند

وعلي صعيد متصل، تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اختبارات القدرات اللغوية للمتقدمين للمنحة المعلن عنها لأبناء المحافظة في مجال إنتاج الحرير الطبيعي بدولة الهند، وذلك بمقر معهد لغات القوات المسلحة بالمحافظة، يرافقها إبراهيم إسماعيل مدير المعهد ومحمد عبد الوهاب المشرف على مشروعات إنتاج الحرير.

حيث تفقدت أعمال الاختبارات الجارية لعدد ١٥ متقدمًا من المستوفين للشروط، مؤكدةً على سرعة الانتهاء من اعتماد نتائج الاختبار؛ لاستكمال باقي مراحل التقييم والمقابلات الشخصية. كما وجّهت بعرض تقرير إنجاز مفصل لنشاط المعهد والدورات المقدمة للفئات المختلفة من المواطنين، ومقترحات تكثيف أنشطة المعهد وفقًا لمتطلبات كل فئة.

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