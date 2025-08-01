الدوري السعودي يغير قواعد اللعبة ونيوم يخطف أضواء سوق الانتقالات

نيوم، ألقت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الضوء على التوجه المتصاعد للأندية السعودية نحو التعاقد مع المواهب الكروية الشابة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مستشهدةً بـنادي نيوم، الذي جذب الأنظار بعد حسم صفقة المدافع الفرنسي ناثان زيزي من نانت.

نيوم يقترب من ضم جناح موناكو

وأشارت الصحيفة في تقريرها الصادر، الجمعة، إلى اقتراب نيوم من ضم الجناح الفرنسي الواعد سايمون بوابري، لاعب موناكو صاحب الـ19 عامًا، مقابل صفقة تُقدَّر بنحو 10 ملايين يورو.

ونفى التقرير ما يروَّج له في الإعلام الأوروبي حول تراجع فرص اللاعبين المنضمين إلى الدوري السعودي في الظهور مع منتخباتهم الوطنية أو العودة إلى الأندية الكبرى في أوروبا.

واستعانت الصحيفة برأي خبير انتقالات فرنسي، شدّد على أن الانضمام إلى الدوري السعودي أصبح خطوة "طبيعية واحترافية" في مسيرة اللاعبين، واستدل على حديثه بحالتي:

الإنجليزي جوردان هيندرسون، الذي عاد من الاتفاق السعودي إلى أياكس الهولندي في يناير 2024.

الإسباني جابري فيجا، الذي غادر الأهلي الصيف الجاري متجهًا إلى بورتو البرتغالي.

نهاية المسيرة الأوروبية

وقال الخبير: «كان الاعتقاد السائد أن الاحتراف في السعودية يعني نهاية المسيرة الأوروبية، لكن الواقع يثبت عكس ذلك. هيندرسون وفيجا مثالان حيَّان على إمكانية العودة إلى أوروبا والمشاركة في البطولات القارية».

وتابع الخبير حديثه مؤكدًا أن السعودية أصبحت قوة مؤثرة في الرياضات العالمية، قائلًا: «لقد غيَّروا مشهد رياضات مثل الجولف وفنون القتال، واليوم لديهم الإمكانات لإحداث الأثر نفسه في كرة القدم، خصوصًا مع تنامي استثمارات الأندية ومشاريع مثل نادي نيوم».

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