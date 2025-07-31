رابطة الدوري السعودي تعتمد جدول موسم 2025 - 2026

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عن اعتماد جدول موسم 2025 - 2026، على أن تنطلق منافسات الجولة الأولى رسميًا يوم الخميس 28 أغسطس المقبل.

وكشفت مصادر صحفية عن جدول مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، والتي تتضمّن مواجهات قوية لعدد من الأندية الكبرى، على رأسها الهلال والنصر والاتحاد.

مواجهات الجولة الأولى من دوري روشن

وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "الشرق الأوسط"، سيشهد افتتاح الموسم مواجهة قوية بين نادي الهلال ونظيره الرياض على ملعب المملكة أرينا، فيما يستهل نادي النصر مشواره بملاقاة التعاون في مدينة بريدة.

أما النادي الأهلي السعودي، فيخوض أول اختبار له أمام نادي نيوم، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، في لقاء يجمع بين الخبرة والطموح، فيما يترقبه جمهور الفريقين بشغف لمعرفة ملامح التشكيلة الجديدة لكل نادٍ.

بينما يلتقي بطل النسخة الماضية، نادي الاتحاد، نظيره الأخدود، في حين تجمع مواجهة أخرى بين الشباب ونادي الخليج، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية، التي تُعد بمثابة اختبار مبكر لقدرات الفرق قبل انطلاقة المنافسات المحلية والإقليمية.

وأكدت تقارير سعودية أن الجدول الزمني المرفق مع الخطاب الرسمي، يُظهر توزيع الجولات على امتداد الموسم حتى 21 مايو 2026، وهو الموعد المقرر لاختتام الموسم الكروي.

ظروف المنافسات المحلية والدولية

وتُقام الجولات الأربع الأولى من الدوري وفق التسلسل المعتاد، بينما تبدأ التعديلات المعتمدة على ترتيب الجولات اعتبارًا من الجولة الخامسة، التي تُلعب أيام 17 و18 و19 من أكتوبر المقبل، تليها الجولة السادسة في 23 و24 و25 من الشهر نفسه، ثم الجولة السابعة التي تُستكمل في 30 و31 من أكتوبر وتُختتم في الأول من نوفمبر، وهي تعديلات جاءت بما ينسجم مع ظروف المنافسات المحلية والدولية.

أما في شهر سبتمبر، فتُقام الجولة الثانية أيام 12 و13 و14، والجولة الثالثة في أيام 18 و19 و20، بينما تُختتم الجولة الرابعة في 25 و26 و27 من الشهر ذاته.

ويُنتظر أن يشهد شهر يناير المقبل ضغطًا كبيرًا على الأندية بإقامة سبع جولات متتالية، بدءًا من الجولة الثالثة عشرة أيام 2 و3 و4 من الشهر، وحتى الجولة التاسعة عشرة التي تُقام في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر

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