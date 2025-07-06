بورتو البرتغالي يعلن تولي فرانشيسكو فاريولي قيادة الفريق

أعلن بورتو البرتغالي، بشكل رسمي تعيين فرانشيسكو فاريولي مدرب للفريق خلفًا للمدير الفني السابق مارتن أنسيلمي، التي تمت إقالته بعد الأداء المخيب للآمال في كأس العالم للأندية ووداع البطولة من دور المجموعات.

وأصدر بورتو بيان رسمي، كشف خلاله عن تعيين فاريولي صاحب الـ 36 عامًا مدربًا للفريق بعقد لمدة موسمين حتى يونيو 2027.

بدأت مسيرة فاريولي التدريبية في 2021 مع فريق فاتح قرة جومروك التركي، ثم تولي قيادة ألانيا سبور التركي وبعدها نيس الفرنسي وأخيرًا أياكس أمستردام الهولندي.

وقرر مسؤولي بورتو فسخ عقد أنسيلمي الذي كان يمتد حتى يونيو 2027 بالتراضي، بعد وداع مونديال الأندية عقب التعادل أمام الأهلي 4-4 في الجولة الاخيرة لدور المجموعات بالبطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.