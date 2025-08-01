موعد أولى مباريات الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مديره الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لرحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز، المقرر أن ينطلق في الثامن من أغسطس الجاري.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقنوات الناقلة

ويبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة فريق مودرن سبورت في الجولة الأولى، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

جدول مباريات الأهلي في شهر أغسطس

الجولة الأولى: مودرن سبورت ضد الأهلي ( السبت 9 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو ( الجمعة 15 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة الثالثة: باي

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي ( الاثنين 25 أغسطس الساعة 5 مساء)

الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز ( السبت 30 أغسطس الساعة 8 مساء)

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