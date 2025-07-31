مدير أمن دمياط يعتمد حركة تنقلات محدودة لضباط الشرطة

اعتمد اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط الحركة الداخلية المحدودة في صفوف ضباط الشرطة بالمديرية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمني وتجديد الدماء القيادية بمواقع العمل الميداني.

تغييرات في قيادات المباحث بالمراكز والأقسام

وأسفرت الحركة عن عدد من التغييرات في مناصب رؤساء وحدات المباحث على مستوى المحافظة وجاءت كالتالي:

الرائد أحمد مجاهد رئيسا لمباحث كفر البطيخ

الرائد إسلام عيد رئيسا لمباحث راس البر

المقدم أشرف الراعي رئيسا لمباحث قسم ثان دمياط

النقيب خالد الفار رئيسا لمباحث قسم أول دمياط

المقدم محمد سالم رئيسا لقسم الأموال العامة

استمرار المقدم أحمد موسى في منصبه رئيسا لمباحث مركز دمياط

رفع كفاءة العمل وتعزيز التواجد الأمني

وتأتي هذه الحركة في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع معدلات الأداء وضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المهمة بما يسهم في تعزيز التواجد الأمني وتلبية احتياجات الشارع الدمياطي خلال المرحلة المقبلة.

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