الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير أمن دمياط يعتمد حركة تنقلات محدودة لضباط الشرطة

اللواء هشام رشاد
اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط

اعتمد اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط الحركة الداخلية المحدودة في صفوف ضباط الشرطة بالمديرية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمني وتجديد الدماء القيادية بمواقع العمل الميداني.

تغييرات في قيادات المباحث بالمراكز والأقسام

وأسفرت الحركة عن عدد من التغييرات في مناصب رؤساء وحدات المباحث على مستوى المحافظة وجاءت كالتالي:

الرائد أحمد مجاهد رئيسا لمباحث كفر البطيخ
الرائد إسلام عيد رئيسا لمباحث راس البر
المقدم أشرف الراعي رئيسا لمباحث قسم ثان دمياط
النقيب خالد الفار رئيسا لمباحث قسم أول دمياط
المقدم محمد سالم رئيسا لقسم الأموال العامة
استمرار المقدم أحمد موسى في منصبه رئيسا لمباحث مركز دمياط

رفع كفاءة العمل وتعزيز التواجد الأمني

وتأتي هذه الحركة في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع معدلات الأداء وضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المهمة بما يسهم في تعزيز التواجد الأمني وتلبية احتياجات الشارع الدمياطي خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ة وزارة الداخلية حركة تنقلات محدودة ضباط الشرطة مدير امن دمياط مركز دمياط مباحث مركز دمياط قسم أول دمياط زارة الداخلية دمياط حركة الداخلية

مواد متعلقة

بسبب تذكرة الدخول، القصة الكاملة لاعتداء فرد أمن على سيدة بمستشفى الأزهر في دمياط (فيديو وصور)

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثاني في إيرادات أمس

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق ارتفاعًا جديدًا في الإيرادات

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

خضعت لهيمنة الإمبراطورية المصرية، تاريخ الضفة الغربية صفقة القرن الجديدة

الأكثر قراءة

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

توتنهام يفوز على آرسنال 0/1 وديا (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads