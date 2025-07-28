تعرف على بند القوة القاهرة كما ذكرته لائحة الدوري الممتاز (مستند)

الدوري الممتاز، شهدت اللائحة المنظمة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، إدخال بعض التعديلات عليها في نسخة الموسم الجديد من المسابقة، المقرر إنطلاقها يوم الثامن من شهر أغسطس المقبل

وتضمنت لائحة الدوري في نسختها الجديدة تعريف واضح لبند القوة القاهرة، الذي قد يترتب عليه إلغاء مباراة أو تأجيلها أو إيقافها وإستكمالها في وقت لاحق، لوجود قوة قاهرة دفعت إلى ذلك

تعرف القوة القاهرة في لائحة الدوري الممتاز

ووفقا للائحة الدوري المصري والممتاز فقد جاء تعريف القوة القاهرة أو الأحداث الطارئة بأنها: "أي حدث غير متوقع أو لا يمكن رده، ينشأ ينشا عن سبب خارجي لا يد للأطراف فيه، يؤثر أو قد يؤثر على تطبيق أى بند من بنود هذه اللائحة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر طقس عاصف بشكل غير طبيعي أو فيضان أو برق أحريق أو هزة أرضية أو أضرار هيكلية أو كارثة وبائية أو كارثة طبيعية أخرى أو حرب أو عمل إرهابي أو عمليات عسكرية أو شغب أو فضى هائلة أو إضراب أو إلاقات تعجيزية أو أي إجراءات صناعية أو عصيان مدني.

تعريف بند القوة القاهرة في لائحة الدوري الممتاز، فيتو

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أمس الأحد، جدول ومواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وتنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، يوم 8 أغسطس المقبل، حيث تجمع أولى مباريات الدوري الممتاز فريق بيراميدز أمام وادي دجلة، وتنطلق في الخامسة مساء على ملعب استاد السلام، وهو ملعب وادي دجلة العائد لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب.

أول توقف في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026

كشف جدول مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026، عن أول توقف للمسابقة في نسختها الجديدة وسيكون في الفترة من 31 أغسطس، وهو موعد انتهاء الجولة الخامسة من المسابقة، ويستمر حتى يوم 12 سبتمبر، وهو موعد انطلاق مباريات الجولة السادسة، أي أن التوقف سيمتد لمدة 11 يوما.

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