اتفاقية تعاون بين جامعتي 6 أكتوبر و"لينكولن" الماليزية

وقعت جامعة 6 أكتوبر، اتفاقية تعاون أكاديمي وبحثي مع أكاديمية تراك الدولية، الممثل الرسمي لجامعة لينكولن الماليزية، وذلك بهدف دعم وتطوير مختلف مجالات التعليم الجامعي.

تعاون بين جامعة 6 أكتوبر وأكاديمية تراك

جاء ذلك في إطار سعي جامعة 6 أكتوبر لتعزيز علاقاتها الدولية والانفتاح على التجارب التعليمية العالمية.

وحضر التوقيع نخبة من قيادات المؤسستين، حيث وقع الاتفاقية كل من، الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة 6 أكتوبر والدكتور أشرف صابر العضو المنتدب والمدير التنفيذي لأكاديمية تراك الدولية وعميد برامج إدارة الأعمال بها.

تعاون بين جامعة 6 أكتوبر وأكاديمية تراك

تعاون أكاديمي مشترك بين جامعة 6 أكتوبر وأكاديمية تراك

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والخبرات الأكاديمية،تنظيم بعثات طلابية متبادلة، دعم المشروعات البحثية المشتركة، وتطوير البرامج التعليمية بما يواكب معايير الجودة العالمية في التعليم العالي.

تعاون بين جامعة 6 أكتوبر وأكاديمية تراك

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تعليم جامعي متميز، وتعد جسرًا جديدًا للتكامل والانفتاح على الخبرات الدولية، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية مبتكرة تُعلي من شأن البحث العلمي، وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

تعاون بين جامعة 6 أكتوبر وأكاديمية تراك

شهد مراسم التوقيع كل من، الدكتورة إيمان العزيزي نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر دكرورى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو نديم عميد كلية الطب، والدكتور محسن أبي الحسن عميد كلية طب الأسنان،والدكتور ماجد الديب عميد برنامج الطب بأكاديمية تراك الدولية، والدكتور مجدي بيومي المدير الطبي الأكاديمي لأكاديمية تراك الدولية.

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