النصر يصطدم بطلبات ليل المالية في صفقة ريبيرو

تلقى نادي النصر السعودي ضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رفض نادي ليل الفرنسي عرضا رسميا تقدم به العالمي للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي أليكساندرو ريبيرو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن إدارة النصر قدمت عرضا بقيمة 30 مليون يورو لضم ريبيرو، إلا أن النادي الفرنسي رفض العرض، متمسكا بالحصول على مقابل مالي أعلى مقابل التخلي عن خدمات اللاعب.

ويعد ريبيرو، صاحب الـ25 عاما، أحد أبرز لاعبي ليل خلال الموسم الماضي، حيث خاض 47 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، مما جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها آرسنال الإنجليزي.

ويرتبط ريبيرو بعقد مع نادي ليل يمتد حتى صيف 2028، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا نحو 20 مليون يورو، في حين يبدو أن النادي الفرنسي يرغب في تعظيم استفادته المالية قبل الموافقة على رحيل لاعبه.

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