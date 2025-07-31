الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

لابورت يحسم موقفه من الاستمرار مع النصر السعودي

لابورت، فيتو
لابورت، فيتو

 كشف تقرير إسباني، اليوم الخميس، عن موقف المدافع الإسباني الدولي بصفوف النصر السعودي إيميريك لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لابورت يسعى لفسخ عقده مع النصر السعودي

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية عبر تقرير لها اليوم الخميس، أن اللاعب يسعى خلال الفترة الحالية للتوصل مع النصر السعودي لاتفاق يقضي فسخ التعاقد بالتراضي لتسهيل رحيله لصفوف أتلتيك بلباو في بلاده.

وتوصل المدافع صاحب الـ 31 عاما، بحسب التقرير ذاته، لاتفاق مع إدارة نادي أتلتيك بلباو على البنود الشخصية في عقده وهو أمر سيدفعه للتنازل عن جزء كبير من راتبه المستحق لموسم 2025-2026.

وكان المدير الفني للنصر جيسوس قد ألمح لرحيل لابورت عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرقام لابورت مع النصر السعودي

لابورت كان قد انضم لصفوف النصر بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، وشارك اللاعب بقميص النصر بـ 69 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا.

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