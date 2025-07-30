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رياضة

موعد الظهور الأول لـ رونالدو وجواو فيليكس في وديات النصر

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

يحسم البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر السعودي اليوم الأربعاء قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة الودية الثانية خلال معسكر الفريق المقام في النمسا.

النصر يلتقي تولوز الفرنسي

 

ويستعد النصر السعودي لخوض ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي حيث يواجه تولوز الفرنسي على ملعب “MGG Arena” في الـ 06:30 مساءً بتوقيت النمسا.

وبحسب ما كشفته صحيفة "الرياضية" السعودية تترقّب الجماهير أول ظهور للنجمين البرتغاليين كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس خلال المعسكر الخارجي وسط توقّعات قوية بإشراكهما في مواجهة الليلة بعد اكتمال جاهزيتهما البدنية.

كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس

وكان الفريق قد أجرى، أمس الثلاثاء، تدريبا صباحيا ركّز خلاله الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية، فيما خضع اللاعبون في الفترة المسائية لتمارين تقوية داخل مقر الإقامة.

انضمام جواو فيليكس للنصر السعودي

يُذكر أن إدارة نادي النصر وقّعت رسميًّا مع جواو فيليكس، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة أثارت تفاعلًا واسعًا، حيث قال اللاعب في فيديو التقديم: “أنا هنا لنستمتع.. ولنحقّق الفوز معًا”.

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كريستيانو رونالدو رونالدو فيليكس النصر السعودي جورجى جيسوس المدير الفني للنصر السعودي

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