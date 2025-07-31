النصر السعودي يفاضل بين مدافعي بايرن ميونخ وأستون فيلا

يواصل نادي النصر السعودي، عملية البحث عن مدافع جديد، لتدعيم الخط الخلفي للعالمي، قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

مدافعا بايرن ميونخ وأستون فيلا في حسابات النصر السعودي

وقال موقع "فوت ميركاتو" إن النصر السعودي يواصل محادثاته مع وكلاء الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع بايرن ميونخ، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الموقع أن صاحب 28 عامًا، منفتح على فكرة اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، بعد موسمين قضاهما مع الفريق البافاري.

غير أن كيم مين جاي، ليس المرشح الوحيد، حيث وضع النصر، ضمن قائمة أهدافه، الإسباني باو توريس مدافع أستون فيلا.

رحيل ثنائي الدفاع في النصر السعودي

ويبحث نادي النصر السعودي عن ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اقتراب مدافعه الإسباني إيميريك لابورت من الرحيل إلى أتلتيك بيلباو.

بالإضافة إلى ذلك، فقد النادي العاصمي، خدمات مدافعه علي لاجامي، بعدما انتقل إلى الهلال، وكذلك محمد آل فتيل الذي لم يتم تجديد عقده.

وكان النصر قريبًا من التعاقد مع ديفيد هانكو من فينورد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة، لينتقل إلى أتلتيكو مدريد.

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