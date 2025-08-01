الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

فتح باب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بسفارتي مصر في المكسيك وكندا

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فتحت سفارة مصر أبوابها، في المكسيك، في التاسعة صباحًا بتوقيتها المحلي أمام الجالية المصرية، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في أول أيام التصويت، والتي تستمر على مدار يومي 1 و2 أغسطس؛ حيث تبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر، وللمدة التي تحددها اللجنة العليا.

وفي الوقت ذاته، فتحت السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال، أبوابهما في التاسعة صباحا "بالتوقيت المحلي" لاستقبال الناخبين المصريين في كندا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتواصل السفارة المصرية فى نيودلهي، اليوم الجمعة، استقبال المصريين المقيمين فى الهند، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى اليوم الجمعة وغدا السبت بالخارج، وتستمر عملية الاقتراع اليوم حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وواصل المصريون في ميلانو التوافد على مقر القنصلية العامة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وفي السياق ذاته، أغلقت سفارة مصر في أستراليا، باب التصويت أمام الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ في تمام التاسعة مساء بتوقيتها المحلي.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج 

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج  الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

وتبدأ عملية  الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخللها ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

 وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم. 

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