كلية الطب بالأكاديمية العربية تستوفي معايير المجلس الصحي البريطاني (GMC)

أدرجت كلية الطب بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بقائمة الكليات المستوفاة للمعايير على موقع المجلس الصحي البريطاني (GMC)، بعد تقييم برنامج الكلية من قبل المجلس الصحي البريطاني.

كلية الطب بالأكاديمية العربية

يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الصحي البريطاني (General Medical Council - GMC) عن استيفاء البرنامج التعليمي للكلية لكافة المعايير الأكاديمية والمهنية المطلوبة في المملكة المتحدة حيث أصبح خريجي الكلية، بإمكانهم التقدم لخوض امتحانات المعادلة البريطانية واختبارات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في إنجلترا.

استيفاء برنامج الطب بالأكاديمية العربية المعايير العالمية

وأكدت الأكاديمية في بيان صحفي صادر عنها، أن هذا يعد تأكيدا على جودة البرنامج التعليمي، وتماشيه مع أعلى المعايير العالمية.

كلية الطب بالأكاديمية العربية

وهذا بدوره يضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة ليكونوا أطباء أكفاء على المستوى الدولي.

وفي ضوء ما سبق، تعد هذه الخطوة شهادة على التزام الكلية بتقديم تعليم طبي متميز، وتحقيق رؤيتها في تخريج أطباء مؤهلين للتنافس في سوق العمل العالمي.

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