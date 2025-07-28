التنمية الثقافية تناقش تفاصيل مسابقة شباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع الأربعاء

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق 30 يوليو بمركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز، حلقة نقاشية مع المهتمين بالاشتراك في المسابقة المعمارية لإعادة تأهيل مراكز الإبداع، والتي أعلن عن فتح باب التقدم لها الشهر الماضي، ويأتي اللقاء لتقديم المساعدة والرد على كافة التساؤلات التي يحتاجها المتسابقين.

والمسابقة، التي تقام بالتعاون مع شعبة العمارة بنقابة المهندسين، تهدف إلى تطوير مراكز الإبداع وتعزيز دورها الثقافي بغرض إعادة تأهيل وتوظيف الفراغات الداخلية لبيت المعمار المصري بيت حسن فتحي بميدان القلعة وقصر الأمير طاز بالخليفة، والاستفادة بالمساحات المتاحة فيهما من أجل تعزيز دور البيوت الاثرية الثقافي من خلال الأنشطة التي تمارس في فراغاتها، من ندوات وورش عمل وقاعات عرض دائم ومؤقت.

تفاصيل مسابقة إعادة تأهيل مراكز الإبداع

وسبق وأعلن المعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية عن المبادرة التي يقدمها الصندوق -بالتعاون مع شعبة العمارة بنقابة المهندسين- وتستهدف شباب المعماريين في تطوير مراكز الإبداع وتعزيز دورها الثقافي بغرض إعادة تأهيل وتوظيف الفراغات الداخلية لبيت المعمار المصري (بيت حسن فتحي) بميدان القلعة وقصر الأمير طاز بالخليفة، والاستفادة بالمساحات المتاحة فيهما من أجل تعزيز دور البيوت الاثرية الثقافي من خلال الأنشطة التي تمارس في فراغاتها

ويتم تقديم الأعمال المشاركة بالمسابقة حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، وتعلن النتائج خلال الاحتفال بيوم العمارة العالمي، والذي يوافق يوم (الإثنين) الأول من شهر أكتوبر من كل عام.. حيث تعلن الجوائز ويقام معرض للأعمال المشاركة.

الاشتراك في المسابقة يتم من خلال ملء الاستمارة من هنا، ومن ثم يتم إرسال مستندات المسابقة للمشتركين.

والمسابقة تمنح ثلاث جوائز للفائزين: 50 ألف جنيه للمركز الأول، 30 ألف للمركز الثاني (باسم الدكتور عبد الباقي إبراهيم) والجائزة الثالثة بقيمة 20 ألف جنيه.

تضم لجنة التحكيم في عضويتها: الدكتور علي جبر أستاذ العمارة بهندسة القاهرة، وعميد كلية الهندسة بجامعة (نيو جيزة)، الدكتورة هالة بركات عميد كلية الفنون والتصميم بالأكاديمية العربية، الدكتور احمد الزيات رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، الدكتور ياسر السيد أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة، المعماري معاذ أبو زيد مؤسس ستوديو "فيرفورم" للتصميم والمعماري وائل المصري رئيس جمعية المعماريين بالأردن.

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