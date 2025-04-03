الخميس 03 أبريل 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الحواوشي بتتبيلة مميزة أحلى من الجاهزة

الحواوشي
الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي، الحواوشي من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وطريقة عمل الحواوشي، سهلة وبسيطة، وهو عبارة عن خبز بحشو اللحم بتتبيلة مميزة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الحواوشي.

مكونات عمل الحواوشي:-

½ كيلو لحم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

1 ثمرة فلفل أخضر مفروم (يمكن استخدام الفلفل الحار حسب الرغبة)

1 ثمرة طماطم مقطعة قطع صغيرة

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

½ ملعقة صغيرة بابريكا

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت

أرغفة خبز بلدي أو خبز لبناني.

 

طريقة عمل الحواوشي:

  • في وعاء كبير، نخلط اللحم المفروم مع البصل، الثوم، الفلفل الأخضر، الطماطم، والتوابل جيدًا حتى تتجانس المكونات.
  • نقطع أرغفة الخبز إلى نصفين (في حالة استخدام الخبز البلدي) أو نفتح الخبز اللبناني بحذر.
  • نوزع خليط اللحم داخل الخبز بحيث يكون طبقة متساوية.
  • ندهن سطح الخبز بالقليل من الزيت أو السمن لإعطائه لونًا ذهبيًا مقرمشًا.
  • نضع الحواوشي في صينية فرن، ثم نغطيه بورق ألومنيوم وندخله فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة.
  • نزيل ورق الألومنيوم، ثم نتركه في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح مقرمشًا (حوالي 10 دقائق إضافية).
  • يمكن أيضًا طهي الحواوشي على الطاسة، بوضعه على نار متوسطة وتقليبه حتى ينضج تمامًا من الجانبين.
  • يُقدم الحواوشي ساخنًا مع سلطة الطحينة أو المخلل والبطاطس المقلية.
طريقة عمل الحواوشي 
طريقة عمل الحواوشي 

ولعمل الحواوشي الإسكندراني 

مكونات عمل الحواوشي الإسكندراني:-

كيلو دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة ملح

ماء للعجن

لتتبيل اللحم

كيلو لحم مفروم به قليل من الدهن بنسبة 20٪

بقدونس مفروم

حبة طماطم مقطعة مكعبات بدون البذور (إختياري)

فلفل حار أخضر مقطع (إختياري)، يمكن استبداله بفلفل حلو أخضر

2 حبة بصل مفرومين

ملح

فلفل اسود

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني:-

  • يقلب الدقيق والملح والخميرة والسكر معًا في وعاء عميق.
  • يضاف لهم الماء بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجين متماسك لا يلتصق باليد.
  • تغطي العجينة وتترك حتي تختمر ويتضاعف حجمها.
  • في تلك الأثناء نقوم بتحضير اللحم.
    تقلب جميع المقادير معًا في وعاء عميق حتي يختلط اللحم مع المكونات.
  • نقوم بتقطيع العجين كرات متوسطة الحجم.
  • تفرد كل قطعة من العجين علي سطح مرشوش دقيق.
  • ثم تنقل لصينية الخبز المدهونة زيت
    نضع فوق كل قطعة من العجين قليل من حشوة اللحم المفروم.
  • ثم تغطي بقطعة أخري من العجين وتغلق أطرافها باليد جيدًا.
  • يدهن الوجه بقليل من البيض المخفوق مع الزيت.
  • ويمكن إضافة القليل من السمسم أو حبة البركة علي الوجه.
  • يخبز الخبز في فرن مسخن مسبقًا علي حرارة مرتفعة حتي تمام النضج.
  • ثم يخرج ويقدم ساخن مع المخلل أو الإضافات الأخري المفضلة.
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طريقة عمل الحواوشي، لفطار سريع التحضير وغير مكلف

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طريقة عمل الحواوشي، إفطار رمضاني سريع التحضير وغير مكلف

 

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