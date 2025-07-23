طريقة عمل الحواوشي بالعيش، أحلى وأوفر من الجاهز

طريقة عمل الحواوشي بالعيش، الحواوشي من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار وهو خبز يقدم بحشو اللحم المفروم بتتبيلة لذيذة.

وطريقة عمل الحواوشي بالعيش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة خاصة أن الجاهز منه به إضافات غير مضمونة ويباع بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الحواوشي بالعيش.

مكونات عمل الحواوشي:

نصف كيلو لحم مفروم يفضل أن يكون فيه قليل من الدهن

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

1 ثمرة فلفل أخضر مفرومة ناعم

1 ثمرة فلفل أحمر أو حار اختياري

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة شطة اختياري

رشة قرفة أو جوزة الطيب اختياري

للعيش:

5 أرغفة عيش بلدي ويفضل أن يكون طازج

زيت أو سمن لدهن الأرغفة

طريقة عمل الحواوشي بالعيش:

في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البصل، الفلفل الأخضر، الثوم، البقدونس، وجميع التوابل.

قلبي الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات تمامًا.

افتحي كل رغيف عيش بلدي من الجانب فقط، كما لو كنتى تفتحين جيبًا.

خذي كمية مناسبة من الحشوة وافرديها داخل الرغيف بشكل متساوي.

ادهني سطح كل رغيف من الجهتين بقليل من الزيت أو السمن.

سخني طاسة تيفال أو صينية على النار أو استخدمي الفرن.

ضعي الأرغفة في الطاسة، واضغطي عليها بغطاء أو ملعقة مسطحة حتى تتحمص وتتماسك.

قلبي الأرغفة على الوجهين حتى تنضج الحشوة ويحمر العيش.

أو يمكن وضع الأرغفة في صينية مدهونة بزيت وخبزها في فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 15-20 دقيقة مع التقليب في المنتصف.

يقدم الحواوشي ساخن مع بطاطس محمرة، وسلطة خضراء، أو طحينة.

طريقة عمل الحواوشي بالعيش

ولعمل الكفتة المشوية

مكونات عمل الكفتة المشوية:

500 جرام لحم مفروم

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون (للدهن)

طريقة عمل الكفتة المشوية:-

في وعاء كبير، ضعى اللحم المفروم وأضيفي إليه البصل والثوم والبقدونس والتوابل (فلفل أسود، كمون، بابريكا، ملح).

اخلطى المكونات جيدًا حتى تتجانس.

شكلي اللحم إلى أصابع أو كرات حسب الرغبة.

يمكنك استخدام أسياخ الشواء لتسهيل عملية الشواء.

ادهنى الكفتة بزيت الزيتون، ويمكنك تركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتبل بشكل أفضل.

سخنى الشواية أو الفحم، وضعى الكفتة عليها.

اشوِيها لمدة 10-15 دقيقة مع التقليب حتى تنضج جيدًا وتحصل على لون ذهبي.

قدمى الكفتة المشوية مع خبز عربي، سلطة، أو صلصة الطحينة.

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