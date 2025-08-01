إصابة مواطن في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، صباح اليوم، حادثًا مروعًا أسفر عن إصابة أحد المواطنين أثناء عبوره الطريق أمام مزلقان كفر الجمال التابع لمركز طوخ، في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، وتم نقل المصاب لمستشفى قها التخصصي.

تلقي مدير أمن القليوبية بلاغا من مركز طوخ يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بين إحدى المركبات، ومواطن أثناء عبوره الطريق في منطقة مزلقان كفر الجمال طوخ وعلى الفور، تم إخطار مركز شرطة طوخ، ونقطة إسعاف طوخ، حيث انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى وتبين من التحريات أن المصاب يُدعى محمود إبراهيم، ويبلغ من العمر 45 عامًا تم نقله لمستشفي قها التخصصي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.

وقد أسفر الحادث عن إصابته بعدة إصابات، شملت كسر بالساق اليمنى، كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم،وأكدت المصادر الطبية أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة بعد تلقيه الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، وتم رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات،

وأهاب المسؤولون بالسائقين توخي الحذر خاصة في المناطق المأهولة ومزلقانات السكك الحديدية، والالتزام بالسرعات القانونية حرصًا على أرواح المواطنين، كما تُناشد الجهات المختصة بإعادة النظر في إجراءات تأمين عبور المشاة على الطريق الزراعي، خاصة في النقاط الحيوية والمعرضة للحوادث.

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