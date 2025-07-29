إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الزراعي

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، أمام منطقة ميت نما بمحافظة القليوبية.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع سيارات الإسعاف، حيث تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما نجحت القوات في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها عقب رفع آثار الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

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