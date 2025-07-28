إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر – إسكندرية الزراعي

شهد طريق مصر – إسكندرية الزراعي، أمام مول العابد بطوخ بـ القليوبية في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وعلى الفور، تم إخطار مركز شرطة طوخ القليوبية، كما تم إخطار نقطة إسعاف طوخ، التي دفعت بسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم

وأسفر الحادث عن إصابة المواطن محمد م. م، 43 سنة، باشتباه كسر في القدم اليسرى، وائل ف.، 44 سنة، باشتباه كسر في الضلوع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ورفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور بالطريق.

واهاب رجال المرور بالسائقين توخي الحذر، خاصة في المناطق المزدحمة وتقاطعات الطرق السريعة، لتفادي الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع.

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