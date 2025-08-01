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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الدائري بقليوب

حادث تصادم اعلي الدائري
حادث تصادم اعلي الدائري بالقليوبية،فيتو

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على الطريق الدائري في نطاق منطقة منطي – دائرة مركز قليوب.

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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري  بقليوب

تلقي مدير امن القليوبية اخطارا بورود بلاغ من مركز قليوب بانقلاب سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الدائري في نطاق منطقة منطي دائرة مركز قليوب، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور وتبين اصابة 10 اشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي، حيث تلقوا الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، ولا تزال حالاتهم قيد المتابعة.

وجاءت أسماء المصابين في  حادث اعلي الطريق  الدائري بالقليوبية  إبراهيم أ. س (26 عامًا،حسان م. ا (47 عامًا،محمد موسى (44 عامًا) – يعمل أمين شرطةعبدالرحمن م. س (22 عامًا محمود ا. م (24 عامًا،عبدالفتاح ع. ع (24 عامًا،عبدالكريم ح. ع (26 عامًا،عبدالعزيز ي. ا (22 عامًا،محمد ا. ر (45 عامًا،فيما تم تحديد علاء م. م، سائق السيارة النقل، المتسبب في الحادث وفق المعاينة المبدئية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

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مستشفى قليوب التخصصى مدير أمن القليوبية محافظ القليوبية مركز قليوب

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