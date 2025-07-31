الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الفرامل سابت، أقوال سائق ميكروباص اصطدم بحاجز الأتوبيس الترددي على الدائري

حبس متهم
حبس متهم

استمعت النيابة العامة، لأقوال سائق سيارة ميكروباص اصطدم بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقال المتهم أمام النيابة: “أنا ما قصدتش اصطدم بالحاجز اللي حصل فجأة الفرامل سابت وما عرفتش اتحكم فيها ولما حاولت اتفادى الحاجز ما عرفتش وكنت ماشي على سرعة ٩٠ وممكن كاميرات الردار تثبت ده ”.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب اصطدامها بحاجز الأتوبيس الترددي، وتم ضبط قائد السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأتوبيس الترددي اعلي الطريق الدائري النيابة العامة حادث تصادم سيارة ميكروباص غرفة عمليات شرطة النجدة نيابة العامة وقو

مواد متعلقة

ضبط وإحضار سائق شاحنة اصطدم بعدد من السيارات بالقاهرة الجديدة

حجز قائد سيارة نقل بتهمة دهس شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية بكورنيش المعادي

لها سجل علاج نفسي، مصدر يكشف تفاصيل عن ابنة حسني مبارك المزعومة

قرار جديد في واقعة اصطدام شاحنة بعدد من السيارات بالقاهرة الجديدة

إجراء تحليل المخدرات لسائق متهم بالتحرش بطالبة في التجمع

حبس تشكيل عصابي بحوزته طن حشيش بقيمة 100 مليون جنيه

حجز سائق لاتهامه بالتحرش بطالبة في التجمع

تحقيقات موسعة في تصادم شاحنة بعدد من السيارات بشارع الجامعة الأمريكية

الأكثر قراءة

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads