الفرامل سابت، أقوال سائق ميكروباص اصطدم بحاجز الأتوبيس الترددي على الدائري

استمعت النيابة العامة، لأقوال سائق سيارة ميكروباص اصطدم بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقال المتهم أمام النيابة: “أنا ما قصدتش اصطدم بالحاجز اللي حصل فجأة الفرامل سابت وما عرفتش اتحكم فيها ولما حاولت اتفادى الحاجز ما عرفتش وكنت ماشي على سرعة ٩٠ وممكن كاميرات الردار تثبت ده ”.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب اصطدامها بحاجز الأتوبيس الترددي، وتم ضبط قائد السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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