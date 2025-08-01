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ختام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات غدا

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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تنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، خلال ساعات قليلة، ويبدأ بعدها الطلاب في التساؤل حول موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الكليات الحكومية 2025.

وانطلقت أعمال تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 يوليو 2025، وتنتهي غدا السبت 2 أغسطس الجاري.

موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية

وعقب انتهاء التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق في مؤتمر صحفي، خلال 48 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات على الموقع.

وأثناء المؤتمر، يعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، بالإضافة إلى المدة الزمنية المحددة للمرحلة، بداية من موعد باب التسجيل لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، على موقع التنسيق، وحتى موعد إغلاقه.

ومن المتوقع أن تنظم وزارة التعليم العالي، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية 2025، وكذلك إعلان موعد المرحلة الثانية من التنسيق لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، في منتصف الأسبوع المقبل.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث، علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا
الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا
الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا
وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا
الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا
الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 %  بإجمالي 527 طالب 
ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.
ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب.

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