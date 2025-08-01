الجمعة 01 أغسطس 2025
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تنسيق الجامعات، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ومؤشرات كليات القمة

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

يترقب طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ومؤشرات تنسيق الكليات في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

 

وتنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم السبت القادم الموافق 2 أغسطس 2025، علما بأنه من المتوقع أن تمد وزارة التعليم العالي باب التسجيل على موقع التنسيق لطلاب المرحلة الأولى ليوم آخر إضافي.

 

موعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2025

ومن المقرر أن يتم إعلان تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2025، عقب انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، وفي غضون 48 ساعة تقريبا من انتهاء المرحلة.

 

وبدأت مؤشرات الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2025 تتضح، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي، أعداد الطلاب فى كل شعبة في النظامين القديم والحديث للثانوية العامة، بالإضافة إلى نتيجة تنسيق العام الماضي 2024، وعدد الطلاب المقبولين في المرحلة.

 

ووفق ذلك فإنه من المتوقع أن تكون مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2025، كالتالي: 

كليات الطب: نحو 93.5 %

كليات طب الأسنان: نحو 93%

كليات العلاج الطبيعي: نحو 92.5%

كليات الصيدلة: نحو 92%

كليات الهندسة: نحو 90%

كلية التخطيط العمراني: نحو 89%

كليات السياسة والاقتصاد: نحو 86%

 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد
    الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي × 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات
    قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

 

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

  • يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا.
  • تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.
  • ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.
  • تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.
  • ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

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