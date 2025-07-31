موعد تنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالكليات الحكومية 2025
يبحث طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، عن تنسيق المرحلة الثانية في كليات مصر الحكومية 2025، والمقرر أن تنطلق عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.
موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، وفقا للعرف السائد سنويا، فإنه من المنتظر أن يعلن مكتب التنسيق عن مد فترة التسجيل للمرحلة الأولى على موقع التنسيق، لمدة 24 ساعة إضافية.
ووفقا لذلك فإن تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق سيتوقف في السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025.
ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، عقب غلق باب التسجيل على موقع التنسيق بحوالي 48 ساعة، لذلك فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، الأسبوع المقبل.
الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية من التنسيق 2024
الشعبة الأدبية: التربية (تعليم ابتدائي، طفولة مبكرة)، الحقوق، الآداب، التربية النوعية، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم، السياحة والفنادق، الاقتصاد المنزلي، التربية الرياضية.
الشعبة العلمية: الطب البيطري، التمريض، العلوم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي.
وتقدم “فيتو” لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الكليات التي يمكن للطالب الاختيار من بينها في تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية.
الكليات الشاغرة للشعبة العلمية بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2024
حقوق عين شمس
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
حقوق القاهرة
حقوق المنيا
حقوق انتساب موجه سوهاج
حقوق الفيوم
حقوق كفرالشيخ
فنى تمريض طنطا
زراعة طنطا
زراعة دمياط
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم
آثار الزقازيق بصان الحجر
تجارة الإسكندرية
الإعاقة والتأهيل بني سويف
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية
تمريض حلوان
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم
الإعاقة والتأهيل الزقازيق
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
معهد فني صحى بنى سويف
إعلام جنوب الوادي
حقوق الزقازيق
تجارة جنوب الوادي
إعلام المنوفية
آداب الوادي الجديد
تربية سوهاج
ألسن الأقصر
علوم بنات عين شمس
ألسن الفيوم
علوم السويس
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية
تمريض عين شمس
تمريض مطروح
معهد فني صحى الوادي الجديد
فنون جميلة (فنون) الأقصر
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