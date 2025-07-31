الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد تنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالكليات الحكومية 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
ads

 يبحث طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، عن تنسيق المرحلة الثانية في كليات مصر الحكومية 2025، والمقرر أن تنطلق عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

 

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، وفقا للعرف السائد سنويا، فإنه من المنتظر أن يعلن مكتب التنسيق عن مد فترة التسجيل للمرحلة الأولى على موقع التنسيق، لمدة 24 ساعة إضافية.

ووفقا لذلك فإن تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق سيتوقف في السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025.

ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، عقب غلق باب التسجيل على موقع التنسيق بحوالي 48 ساعة، لذلك فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، الأسبوع المقبل.

 

الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية من التنسيق 2024

الشعبة الأدبية: التربية (تعليم ابتدائي، طفولة مبكرة)، الحقوق، الآداب، التربية النوعية، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم، السياحة والفنادق، الاقتصاد المنزلي، التربية الرياضية.

الشعبة العلمية: الطب البيطري، التمريض، العلوم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي.

 

وتقدم “فيتو” لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الكليات التي يمكن للطالب الاختيار من بينها في تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية.

 

الكليات الشاغرة للشعبة العلمية بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2024 

حقوق عين شمس
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
حقوق القاهرة
حقوق المنيا
حقوق انتساب موجه سوهاج
حقوق الفيوم
حقوق كفرالشيخ
فنى تمريض طنطا
زراعة طنطا
زراعة دمياط
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية علوم
آثار الزقازيق بصان الحجر
تجارة الإسكندرية
الإعاقة والتأهيل بني سويف
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية
تمريض حلوان
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  برج العرب التكنولوجية علوم
الإعاقة والتأهيل الزقازيق
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
معهد فني صحى بنى سويف
إعلام جنوب الوادي
حقوق الزقازيق
تجارة جنوب الوادي
إعلام المنوفية
آداب الوادي الجديد
تربية سوهاج
ألسن الأقصر
علوم بنات عين شمس
ألسن الفيوم
علوم السويس
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية
تمريض عين شمس
تمريض مطروح
معهد فني صحى الوادي الجديد
فنون جميلة (فنون) الأقصر

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق المرحلة الثانية إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات المرحلة الثانية من التنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات 2024 نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

مواد متعلقة

قائمة بأسماء أوائل الشعبة العلمية المعفيين من التوزيع الجغرافي بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها بشكل نهائي

7 أغسطس، مصر للطيران للشحن الجوي تنفذ تجربة إخلاء تدريبية بمجمع بضائع القاهرة

فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026

المشرف على التنسيق: تخلف الطالب عن التسجيل في المرحلة الأولى يفقده القدرة على المنافسة

تنبيه هام من التعليم للطلاب بشأن تغيير محل الإقامة قبل التنسيق

أبرز الأسئلة والإجابات التي يحتاجها الطلاب خلال فترة تنسيق الجامعات 2025

هل يوجد فترات معينة للتسجيل على موقع تنسيق الجامعات؟ التعليم العالي توضح

الأكثر قراءة

هالاند: أتحمل خطأ عمر مرموش وأثق في براءة مانشستر سيتي من الانتهاكات المالية

بالأسماء، مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

بعد انتهاء الأزمة بالتراضي، كم كلف رحيل مارسيل كولر خزينة النادي الأهلي؟

رئيس إسكان النواب يكشف الموعد النهائي لصدور تعديلات قانون الإيجار القديم

غدًا، رفع أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني في الأسواق

حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

سعر القصدير اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا، 16 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بسعة الرزق وتوفير المال

الإفتاء توضح مدى حث الإسلام على احترام خصوصية الآخرين

«بلى قادرين على أن نسوي بنانه»، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن الحياة بعد الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads