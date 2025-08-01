لمدة 4 مواسم، فنربخشة يضم سكرينيار من باريس سان جيرمان

أعلن نادي فنربخشة التركي، توصله إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، لضم السلوفاكي ميلان سكرينيار بشكل نهائي.

وقال فنربخشة عبر موقعه الرسمي، إنه توصل إلى اتفاق لانتقال دائم للمدافع ميلان سكرينيار.

أضاف النادي التركي عبر موقعه الرسمي، أنه وقع عقدًا مع ميلان سكرينيار، لمدة 4 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

واختتم فنربخشة بيانه الرسمي: "مرحبًا بك مرة أخرى، نرحب بعودة المدافع المخضرم إلى عائلتنا، ونتمنى له دوام النجاح مع فنربخشة".

المدافع السلوفاكي كان قد لعب معارًا ضمن صفوف فنربخشة، خلال فترة انتقالات منتصف الموسم الماضي.

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