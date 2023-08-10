صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش بالصحف القومية خلال يوليو 2023

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم ٣١ يوليو ٢٠٢٣، يوم الاثنين المقبل، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

صرف المعاش

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

صرف الحافز الشهري

ويذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، قررت صرف حافز شهري لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال) بفئة مالية مقطوعة بقيمة ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) اعتبارًا من راتب أبريل ٢٠٢٣، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي.

Advertisements

تخفيض الأعباء على العاملين بالمؤسسات القومية

وأكد الشوربجي أن قرار الهيئة يستهدف تخفيض الأعباء عن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الموجة التضخمية التي تجتاح جميع دول العالم.



جاء هذا القرار في اجتماع الهيئة يوم الثلاثاء، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة باستثمار بعض الأصول المملوكة للمؤسسات، وإضافة بعض الأنشطة التي من شأنها زيادة إيراداتها.