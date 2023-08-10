الخميس 10 أغسطس 2023
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سياسة

صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش بالصحف القومية خلال يوليو 2023

الهيئة الوطنية للصحافة،
الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم ٣١ يوليو ٢٠٢٣، يوم الاثنين المقبل، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

 

صرف المعاش 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

 

صرف الحافز الشهري 

ويذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، قررت  صرف حافز شهري لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال) بفئة مالية مقطوعة بقيمة ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) اعتبارًا من راتب أبريل ٢٠٢٣، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي.

 

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تخفيض الأعباء على العاملين بالمؤسسات القومية 

وأكد الشوربجي أن قرار الهيئة يستهدف تخفيض الأعباء عن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الموجة التضخمية التي تجتاح جميع دول العالم.


جاء هذا القرار في اجتماع الهيئة يوم الثلاثاء، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة باستثمار بعض الأصول المملوكة للمؤسسات، وإضافة بعض الأنشطة التي من شأنها زيادة إيراداتها.

 

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صرف مكأفاة نهاية الخدمة للصحفيين الهيئة الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة

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