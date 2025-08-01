ضبط 3.3 طن أسماك مملحة فاسدة في أسوان (صور)

قرر الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان غلق مخزنين لبيع وتخزين الأسماك المملحة الفاسدة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ولعدم وجود تراخيص قانونية لها، ووجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية، مع وجود خطر داهم على الصحة العامة.

كما وجه الى إحالة أصحاب هذه المخازن إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، ويتم بالتوازى تكثيف الجهود لضبط أى مخالفات مماثلة.

وفى نفس السياق كلف محافظ أسوان معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بترأس فعاليات الحملة المكبرة التى تم تنظيمها بشكل مفاجئ لمداهمة أماكن تخزين وتصنيع وتداول الأسماك المملحة بدائرة المحافظة، للوقوف على مدى إلتزام أصحاب هذه الأماكن بالقوانين والقرارات الخاصة بالإشتراطات الصحية، وكذا التأكد من جودة وسلامة المعروض من تلك للمواطنين وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين من المواطنين.

وشدد على تكثيف الجهود لتنظيم هذه الحملات لتجوب كافة أنحاء المحافظة حتى يتم القضاء على مختلف البؤر التى تضم مواد غذائية فاسدة.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى أنه فى ظل التكليفات المشددة من محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة بمشاركة مديرية التموين بإشراف من المهندس خالد أبو القاسم،وممثلى جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطرى والمسئولين والعاملين بحى جنوب مدينة أسوان.

وأشار الى ان هذه اللجان المشتركة نجحت أثناء الحملة فى تحرير 2 محضر جنح قسم شرطة أول أسوان لحيازة كميات من الأسماك المملحة وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى بإجمالى 132 صفيحة بما يعادل 3300 كجم، مع تحرير 2 محضر جنح لعدم حمل شهادة صحية، وكذا تحرير 2 محضر لعد إستيفاء الإشتراطات الصحية، وتم عرض محاضر الجنح على وكيل النائب العام المختص للنظر وإتخاذ ما يلزم، وتحريز المضبوطات بمعرفة الجهة المختصة.

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