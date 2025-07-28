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محافظات

محافظ أسوان يكرم ابتسام محمد الخامسة على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية (صور)

محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم الخامسة على الثانوية الازهرية

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الطالبة ابتسام محمد فوزي الخامسة على مستوى الجمهورية ضمن أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي " ذوي البصيرة " بمجموع درجات 496 درجة بنسبة 90.18 % بمعهد فتيات الصعايدة ومقيمة بعزبة المصري الكلح غرب التابعة لمركز إدفو.

درع المحافظة 

وأهدى المحافظ الطالبة ابتسام شهادة تقدير ودرع المحافظة، وأيضًا مكافأة مالية تقديرًا لتفوقها الدراسي، وتحفيزًا لها لاستكمال تفوقها في مرحلة التعليم الجامعي.

وأشاد بهذا التفوق الذي حققته ابنة أسوان، وتفوقها بعزيمة وإصرار وتحدي لتحول إعاقتها إلى حافز ودافع قوي، وتحصد هذا المركز المتقدم، وتصبح من أوائل الثانوية الأزهرية، ولتكون بذلك نموذجا مشرفا يحتذى به، ونفتخر ونعتز به، وهو الذي يدفعنا للوقوف بجانبها وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لها لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق.

جاء ذلك في حضور والد الطالبة ابتسام، والذي أعرب عن فرحته وسعادته بتكريم محافظ أسوان لابنته مما يعكس الجانب الإنساني والأبوي للمحافظ، وحرصه على تكريم بنت من بنات المحافظة ليعطي لها ذلك دفعة كبيرة وحافزًا لمواصلة مشوارها التعليمي والتفوق.

وأشار إلى أن ابنته ترغب فى الالتحاق بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وخاصة أنها موهوبة في الإنشاد الديني والإلقاء، وحصدت المركز الأول على الجمهورية في مسابقة الإنشاد الديني للأزهر الشريف، كما حصلت على المرتبة الثانية على الجمهورية في الإعراب بمسابقة رواد اللغة العربية. 

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​ أسوان الثانوية الأزهرية اوائل تعليم جامعى

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