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محافظات

محافظ أسوان يكرم "قاهرة الأمية" ويمنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية (صور)

محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم قاهرة الامية

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تقديرا لرحلة كفاح مشرفة فاطمة على محمد 76 عامًا،على تكريمها بمنحها شهادة تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية وذلك لإصرارها على تحقيق حلمها بأن تكون "قاهرة للأمية"، وتتمكن من القراءة والكتابة، ولتصبح بذلك نموذجًا نفتخر به وقدوة حسنة لأبنائنا من الشباب فى بذل قصارى الجهد لتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس بما ينعكس عليهم وعلى أسرهم بالإيجاب.

اجتياز امتحان محو الأمية 

وأشاد محافظ أسوان بما حققته فاطمة على من نجاح وتفوق بإجتيازها لإمتحان محو الأمية رغم تقدمها فى العمر، لتعطى رسالة لأبنائنا بأن الأحلام تتحقق بالجد والاجتهاد والمثابرة، ولذا فلا نقف مكتوفى الأيدى، بل لابد أن نكافح ونجتهد للوصول إلى ما نصبو إليه فى أقرب وقت.

 ومن جانبها قدمت المحتفى بها فاطمة شكرها الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الطيبة لتكريمها، وهو ما يعتبر وسام لها، ويجعلها فخر لأبنائها وأحفادها ومحبيها الذين فرحوا بها لتحطيمها ظلام الأمية.

كما قدمت شكرها أيضًا لمبادرة " لا أمية مع تكافل " التى تنفذها وزارة التضامن الإجتماعى تحت إشراف الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى، وتستهدف محو أمية أسر برنامج " تكافل "، والتى كانت هى من بينهم ونجحت فى محو أميتها، وتعلم القراءة والكتابة وهو ما كانت تحلم به لسنوات طويلة.

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