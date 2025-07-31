مصرع مسن سقط من عربة كارو بالوادي الجديد

لقى شخص مسن مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من عربة كارو بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، إخطارًا من وحدة مباحث الفرافرة، عن وصول جثة مسن لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين وفاة سيد عبد الله الشيمي، 61 عامًا، ومقيم قرية الموشية التابعة لمركز الداخلة إثر سقوطه من عربة كارو بالقرية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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