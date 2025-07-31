مسلسل آسر الحلقة 86، حياة تقتل والدها ومواجهة مصيرية بين الخال وكنان

شهدت الحلقة 86 من مسلسل آسر تصاعدًا دراميًّا لافتًا، بعدما يكاد آسر قتل غازي للانتقام من قتله لرامي شقيقه، ولكن شبح رامي يظهر لآسر وكأنه يخاطبه ويناشده ألا يفعل، فتراجع عن قراره.

ووضع آسر المسدس على الكرسي المقابل لغازي وغادر المكان دون أن يطلق رصاصة واحدة، تاركًا خصمه حيًّا، ومصيره ظل معلقا.

وفي لحظة مؤثرة، تدخلت حياة لتواجه والدها غازي، وتعترف له بأنها لا تزال تحبه رغم كل ما فعله بها وبوالدتها وخالتها، لكنه يُقتل على يدها في نهاية المواجهة.

الكشف عن مفاجأة كبرى

من جهة أخرى، انهارت مريم تمامًا بعد وفاة ابنها رامي وعبرت عن شعورها بالخوف الشديد على آسر وعلى زوجها، وحاول أمين تهدئتها، معبرًا عن حبه الكبير لها مؤكدًا أنه لا يستطيع العيش بدونها.

ويذهب الخال للقاء كنان، ويدور بينهما حوار مشحون بالتهديد والوعيد، وفي أحد الأيام، وبينما ينزل الخال لإعداد الفطور لحبيبته سلمى، يكتشف أن جميع رجاله قد قُتلوا، وأن جود قد اختفت، وترك خاطفها رسالة على سريرها تشير إلى موعد لقاء مع كنان.

وتتوجه حياة إلى كنان، وتحاول التقرب منه، لكن يتم الكشف عن مفاجأة كبرى لاحقا، أن حياة كانت تتعاون مع آسر سرًا ضد كنان.

وخلال حديث بينهما، يبوح آسر لحياة بأنه ما زال يحبها رغم كل ما حدث، لكنه أخبرها أنه لم يعد يشعر بالراحة تجاه تقربها من كنان، وقرر أن يحررها من كنان كما يخبرها أنه يريد أن ينساها.

لاحقًا، يذهب الخال إلى آسر وهو في حالة من التوتر، وفي البداية يرفض الخال اصطحابه لتحرير جود، لكن آسر يُصر، مؤكدًا أنه ابنه، يتوجهان معًا إلى منزل قديم في مكان ناءٍ، وهناك يكشف الخال سرًا خطيرًا وهو أن كنان هو من قتل أبنائه الثلاثة.

ويطلب من آسر أن يلتقط معه صورة تذكارية، فيفعل، ثم يقرران المضي قدمًا نحو المواجهة، وينضم عزت وجابر إلى الخال وآسر، ويذهب الجميع بصحبة مجموعة من الرجال إلى مواجهة مصيرية مع كنان وراغب ورجاله، الذين يحتجزون جود، وتبلغ الإثارة ذروتها حين يلتقي الخال وكنان وجهًا لوجه، تمهيدًا لمعركة أخيرة ستقرر مصير الجميع.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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