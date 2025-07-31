الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ بسفارة مصر في نيوزيلندا

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

فتحت السفارة المصرية في نيوزيلندا أبوابها لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

 

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في نيوزيلندا 

ويمثل فارق التوقيت الزمنية بين نيوزيلندا ومصر، تحديًا تقنيًا ولوجستيًا في عملية التصويت بالخارج، الأمر الذي دفع السفارة لاتخاذ استعدادات وإجراءات شملت عدة محاور جاءت كالتالي:

المحور اللوجستي، وشمل تجهيز المقر الانتخابي بالسفارة أو القنصلية، وتوفير الوسائل التقنية لأبناء الجالية، إذا كان التصويت إلكترونيًا.

المحور التوعوي، إعلام الجالية المصرية بكافة تفاصيل العملية الانتخابية من خلال القنوات الرسمية، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي.

المحور التنظيمي، تمثل في تدريب الطاقم الدبلوماسي على الإجراءات الانتخابية، وضمان سهولة وسرعة التعامل مع كل ناخب.

المحور الصحي والأمني، حيث يجب الالتزام بإجراءات السلامة، ومراعاة الظروف الخاصة بالناخبين، لا سيما كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج 

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

 

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج  الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي..

 

وتبدأ عملية  الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

 

 وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم. 

 

ويجرى التصويت داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي من المقرات التابعة لوزارة الخارجية.

هل تطبق غرامة على المتخلفين عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ؟ الوطنية للانتخابات تجيب

محافظ سوهاج يبحث استعدادات انتخابات الشيوخ ويتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

 

 

 

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 السفارة المصرية في نيوزيلندا نيوزيلندا مجلس الشيوخ

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