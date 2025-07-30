الوحدات المحلية في الوادي الجديد تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ

كثّفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة الوادي الجديد، جهودها التنفيذية والتنظيمية، تأهبًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرّر انعقادها يومي 4 و5 أغسطس 2025، في أجواء ديمقراطية راقية تليق باسم مصر ومكانة الوادي الجديد، وذلك في إطار الرؤية المستنيرة للقيادة السياسية، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتوجيهاته الحاسمة بضرورة الاستعداد التام لكافة الاستحقاقات الوطنية.

ومن جانبه وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز والجهات التنفيذية المعنية بالاستعداد والجاهزية التامة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها يومي الأثنين والثلاثاء الموافق ٤ و٥ أغسطس القادم، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية على أعلى مستوى من التنظيم والتيسيرات.

وشدد المحافظ على المرور على مقار اللجان العامة والفرعية بالمراكز، والتنسيق مع كافة الجهات لتأمين الاحتياجات داخل وخارج اللجان، وتوفير مصادر كهرباء بديلة، وتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط المقرات، وتخصيص خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والتأكد من سلامة معدات الحماية المدنية وتواجد الفرق الطبية بنطاق اللجان، وتوفير وسائل انتقال للقائمين على العملية الانتخابية والمواطنين بالمناطق النائية ؛ لتيسير عملية التصويت والوصول للجان، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات ترد والتعامل الفوري معها.

ووجّه جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، تعليماته المباشرة لرؤساء القرى والوحدات المحلية بالاهتمام بأدق التفاصيل، والارتقاء بمستوى الجاهزية، لتكون جميع مقار اللجان الانتخابية معدّة ومهيأة على الوجه الأمثل، من حيث النظافة الداخلية والخارجية، وتوفير التهوية الملائمة، والمراوح، ومبردات المياه، ووسائل الإطفاء، فضلًا عن مراجعة شبكات الكهرباء، والتأكد من كفاءة الإضاءة سواء الطبيعية أو البديلة.

كما شدّد "المتولي" على أن تتهيأ كل لجنة وكأنها مرآة تعكس رُقي الدولة، مؤكّدًا على الظهور بالمظهر اللائق الذي يُجسّد مدى وعي الأجهزة التنفيذية وحُسن إدارتها، سواء داخل المدينة أو في عمق القرى، وأن يكون العمل قائمًا على الانضباط، الدقة، والمهنية، بعيدًا عن العشوائية أو الارتجال.

ولم تغفل التعليمات الجانب اللوجستي، من وسائل نقل وتنقل، ولافتات إرشادية، وتوفير الدعم اللازم لأطقم التنظيم، ليكون يوم الانتخاب نموذجًا يُحتذى في النظام والهدوء وحُسن الاستقبال.

وقال رئيس مركز ومدينة الخارجة... إنها ليست مجرد عملية انتخابية، بل هي رسالة وطنية سامية، تؤكد أن مصر تمضي في طريقها نحو الديمقراطية بثبات، وأن الدولة، بقيادتها ومحافظيها وأجهزتها، تدرك جيدًا أن النجاح الحقيقي لا يأتي إلا حين يُدار كل تفصيل صغير وكبير بروح المسؤولية الوطنية والاحتراف الإداري الكامل.

جاء ذلك بناءا علي توجيهات الدكتور اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد تفقد صباح اليوم سلامه على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات القادمة، حيث قام بجولة لمقار اللجان بالمركز، يرافقه مجدي محمد محمود، مدير عام إدارة بلاط التعليمية، وقيادات التعليم بالمركز والمهندس ماهر حسين نائب ثاني المركز وياسر عبد السلام مدير وحدة التميز الحكومي وذلك لتفقد جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمختلف اللجان بالمركز.

وقد شملت الجولة عددًا من المدارس التي تم تخصيصها كمقار للجان، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها من حيث النظافة العامة، وتوفير الإضاءة، ودورات المياه، وسهولة الدخول والخروج، وتوافر كافة سبل الراحة والأمان للناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم.

وأكد سلامه على محمد رئيس المركز خلال الجولة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمركز في حالة استنفار تام لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة آمنة ومنظمة داخل وخارج مقار اللجان.

وجرى تسجيل ترشح مرشح وحيد عن حزب مستقبل وطن على القائمة الوطنية الموحدة عن محافظة الوادي الجديد، وهو المهندس أحمد أيوب، ممثلًا لمركز الخارجة، ما فتح الباب أمام اشتعال التنافس على المقعد الفردي بين مرشحي الداخلة والخارجة، خوفًا من سيطرة مركز الخارجة على المقعدين.

وتعززت هذه المخاوف لدى أهالي الداخلة وبلاط التي كانت تتبعها إداريًا في الماضي – ما دفع بعدد من الرموز والشخصيات المحلية لإعلان الترشح بهدف كسر احتمالية الانفراد بالتمثيل البرلماني من قبل مركز واحد، خاصة أن الخارجة يحظى بمرشح القائمة.

وشهدت الدائرة الإنتخابية بالوادي الجديد تنافسًا حزبيًا لافتًا، إذ جرى الدفع بمرشحين عن 3 أحزاب رئيسية هي: حماة وطن، العدل، والمؤتمر، فضلًا عن مرشحين مستقلين من مراكز الداخلة، بلاط، والخارجة ومرشح عن تحالف الأحزاب السياسية المصرية.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

• المهندس عبدالحكم حمد جبالي - حزب حماة وطن - من الداخلة (موط) - رمز التاج

• محمود حسن غالي - حزب العدل - من الخارجة - رمز الحصان

• محمد مطاوع - تحالف الأحزاب السياسية - من الداخلة (قرية الهنداو) - رمز الحوت

• كمال محمود الشاذلي - مستقل - من الداخلة (قرية القلمون) - رمز الأسد

• المهندس منصور إبراهيم سيد - مستقل - من بلاط - رمز الكف

• أنور كمال الدين قاسم - حزب المؤتمر - من الداخلة (قرية الهنداو) - رمز المركب

• خيري محمد خضر طليب - مستقل - من الخارجة (قرية المنيرة) - رمز التمساح

• محمد خطاب راشد (شادي خطاب) - مستقل - من الداخلة (مدينة موط) - رمز الصقر

وقدم كلا من كمال محمود الشاذلي - مستقل - من الداخلة (قرية القلمون) - رمز الأسد، والمهندس منصور إبراهيم سيد - مستقل - من بلاط - رمز الكف التنازل عن الترشح قبل غلق باب التنازل.

ويوحي المشهد العام بأن الانتخابات ستشهد تحركات مكثفة من العائلات الكبرى، وستعتمد الحملات الانتخابية على العلاقات الاجتماعية والتحالفات المحلية أكثر من البرامج السياسية، في ظل ما وصفه البعض بـ"الاختبار الحقيقي" لتوازن القوى بين أكبر مركزين في الوادي الجديد.

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