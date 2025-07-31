الهيئة الوطنية للانتخابات: 4 ممارسات تبطل صوتك في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

يبدأ غدا التصويت للمصريين في الخارج بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام الناخبين بالتعليمات لضمان صحة أصواتهم وعدم بطلانها.

وجاءت أبرز التعليمات كالتالي:

كيف تتأكد من صحة صوتك الانتخابي؟

وضع علامة (✔) واحدة فقط أمام العدد المسموح به من المرشحين في كل من بطاقة "الفردي" وبطاقة "القوائم"، وفقًا لما هو موضح في بطاقات الاقتراع.

وحتى لا يبطل صوتك الانتخابي يجب الالتزام بالآتي:

عدم اختيار أكثر من العدد المطلوب من المرشحين، حيث يؤدي ذلك إلى بطلان الصوت.

وضع علامة الاختيار داخل المربع المخصص فقط، وتجنُّب وضع العلامة في أي مكان آخر.

عدم ترك بطاقة الاقتراع خالية تمامًا من العلامات، حيث يُعد ذلك تصويتًا باطلًا.

عدم كتابة أي عبارات أو رموز أو ما يدل على هوية الناخب على بطاقة الاقتراع، والاكتفاء بعلامة الاختيار فقط.

وأكدت الهيئة أن اتباع هذه الإرشادات يضمن احتساب الصوت الانتخابي بشكل سليم، ويُسهم في نزاهة العملية الانتخابية.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس المقبل في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

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